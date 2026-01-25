W Barlinku finał WOŚP z wieloma atrakcjami [GALERIA]

Od wczesnych godzin porannych, na ulice miasta wyszło około 80 wolontariuszy. Takich całkiem małych i tych starszych. Wszyscy z puszkami i identyfikatorami, zbierają pieniądze, które skutecznie pozwolą walczyć z chorobami przewodu pokarmowego u dzieci.

Ale wolontariusze to nie wszystko. Już w sobotę, 24 stycznia br., odbył się bieg, „Policz się z cukrzycą”. Niedziela to marsz nordic - walking, kąpiel z barlineckimi morsami. Od godz. 12. do 15., na Rynku zorganizowano pokazy sprzętu strażackiego, na scenie prezentowali się wokaliści, była aukcja przedmiotów, a uzyskane tą drogą pieniądze także zasilą konto WOŚP.

Koncert finałowy zaplanowano w sali widowiskowej, Barlineckiego Ośrodka Kultury. W jego trakcie zaplanowano licytacje, a trafiło na nią ponad 300 przedmiotów, loterie. Sprzedaż wypieków, oraz ciepłe napoje. Odbędą się warsztaty dla dzieci. Nie zabraknie artystycznych przerywników. Na scenie zaprezentują się zarówno wokaliści, jak i zespoły muzyczne. ©℗

Tekst i fot. J. SŁOMKA

