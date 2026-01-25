Niedziela, 25 stycznia 2026 r. 
W Policach Finał WOŚP wystartował w sobotę [GALERIA]

Data publikacji: 25 stycznia 2026 r. 12:55
Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2026 r. 12:55
W Policach Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już od soboty. Główne wydarzenia tego dnia odbywały się w tutejszym Miejskim Ośrodku Kultury. Tam był kiermasz, występy artystyczne i licytacje. Do wspólnego grania zaprosiła też w sobotę Trzebież - działo się na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej  w Trzebieży - również były różne atrakcje, w tym wyjątkowa zupa rybna.

A dziś od rana Finał WOŚP w Policach ma różne odsłony. Na ulicach oczywiście można spotkać kwestujących wolontariuszy. W Szkole Podstawowej nr 8, w tamtejszej hali sportowej, po raz 25. dla WOŚP grają piłkarze - w Orkiestrowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Oldbojów. W samo południe zaś na gorącą zupę zaprosił Grzegorz Ufniarz, który wraz z grupą społeczników każego roku przygotowuje coś do rozgrzania kwestujących wolontariuszy i do poczęstowania tych policzan, którzy zechcą dobrowolnym datkiem wesprzeć WOŚP. 

