Finał WOŚP w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej [GALERIA]

Fot. Piotr Sikora

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie włączył się do obchodów 34. Finału WOŚP. Liczne atrakcje oferuje w swojej siedzibie przy ul. Unii Lubelskiej. Już od dzisiejszego południa.

Na wszystkich, którzy tam dziś dotrą, czekają m.in.: konsultacje medyczne dla dzieci i dorosłych, pokazy pierwszej pomocy, Strefa Małego sPortowca Pogoni Szczecin, Liga Superbohaterów, policjanci, strażacy z wozem, żołnierze z KTO Rosomak, warsztaty taneczne i występy artystyczne, loterie fantowe, kiermasze i licytacje, fotobudka 360°, kawiarnia z aromatyczną kawą oraz wiele atrakcji dla najmłodszych.

W programie także licytacje, a na nich sporo atrakcyjnych fantów, m.in.: piłka z autografami, z finału Pucharu Polski Legia Warszawa - Pogoń Szczecin rozegranego 2 maja 2025 roku na PGE Stadionie Narodowym, jeden z pierwszych scenariuszy filmu Furioza, książka „Zachowaj spokój” Harlana Cobena z okładką filmową oraz magazyn Zwierciadło ze specjalną dedykacją Magdaleny Boczarskiej, koszulka Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium z jego podpisem.

I jeszcze barwna parada perkusyjnej samby w wykonaniu Bloco Pomerania, która przejdzie wzdłuż budynku „N”, od strony ul. Unii Lubelskiej, o godzinie 14:30 i finalnie wykona utwory przed oknami Oddziału Św. Mikołaja dla dzieci leczonych w klinikach onkologicznych, które ze względu na chorobę nie mogą wziąć udziału w innych atrakcjach.

