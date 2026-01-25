Zamek, niedziela i WOŚP. Czeka moc dobrego i... atrakcji [GALERIA]

Fot. Arleta Nalewajko

Po raz kolejny w finałowe granie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączył się Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Na wszystkich chętnych w dzieleniu się dobrem czeka wiele atrakcji: koncerty, zwiedzenie z przewodnikiem, badania, pokazy czy tradycyjne wieczorne Światełko do Nieba - to tylko niektóre z nich. Żeby z nich skorzystać, wystarczy w niedzielę (25 stycznia) przyjść na zamek i wrzucić dowolny datek na szlachetny cel: „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”.

Do godz. 16 można zwiedzać zamek z przewodnikami - nie jest biletowane, wystarczy dowolny datek do orkiestrowej puszki. Natomiast po godz. 16 (do g. 19) miłośnicy dobrych dźwięków mogą posłuchać koncertów - wystąpią m.in. Chór Dziecięcy Polka, Dżamani czy Bloco Pomerania.

- W tym samym czasie na zainteresowanych czekać będzie strefa zdrowia. A w niej: pokazy udzielania pierwszej pomocy, nauka obsługi defibrylatora AED, konsultacje z gastroenterologami, porady NFZ, pomiary ciśnienia krwi i saturacji, analiza składu ciała, czy badanie usg jamy brzusznej najmłodszych - program zamkowego finału WOŚP przedstawia Monika Adamowska, rzeczniczka prasowa placówki. - Wisienką na torcie będzie pokaz poloneza z Zespołem Pieśni i Tańca Szczecinianie. Rozpocznie się na Dużym Dziedzińcu Zamku o godz. 19 i każdy będzie mógł do niego dołączyć.

Przypomnijmy: o godz. 20 właśnie na zamku zaplanowano rozpocznie się wyjątkowe show iluminacji. Na zamkowym dziedzińcu, przy dźwiękach hymnu WOŚP, rozbłyśnie tradycyjne „Światełko do Nieba”. ©℗

(an)

