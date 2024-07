Uwaga wracają burze! Możliwe już w nocy z niedzieli na poniedziałek (akt. 1)

Fot. Sylwia Dudek

Burze na niedługo dały o sobie zapomnieć w województwie zachodniopomorskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał właśnie ostrzeżenie meteorologiczne, z którego wynika, że ich powrotu możemy spodziewać się już najbliższej nocy i w poniedziałek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą powiatów: choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, Szczecin i Świnoujście. Od godz. 23 w niedzielę do godz. 12 w poniedziałek prognozowane są w nich burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy będzie także grad.

Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą powiatów: białogardzki, drawski, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki. Są ważne w poniedziałek od godz. 9 do godz. 21. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 45 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

"Ze względu na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane" - zastrzega IMGW.

(k)