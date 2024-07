Nadciągają burze ostrzega IMGW

IMGW ostrzega przed burzami, które mogą przejść we wtorek przez nasz region. Miejscami towarzyszyć im będą silne opady deszczu do 50 mm, lokalnie grad i porywy wiatru do 100 km/h.

Alert obowiązuje we wtorek (16 lipca) od godz. 11 do godziny 20.

W związku z wydanymi przez IMGW ostrzeżeniami zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr.

(ip)

Obraz Nick z Pixabay