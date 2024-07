IMGW ostrzega. Nad Szczecin nadciągają groźne burze (akt. 1)

Fot. Arleta Nalewajko

Nad Szczecin nadciąga potężna fala burzowa - III stopnia. Jej nadejście jest spodziewane jeszcze dzisiaj (10 lipca), w godz. 13-14. Prognozy mówią o nawalnym deszczu oraz ekstremalnie silnym wietrze, mogącym w porywach osiągać prędkość do 120 km/h. To informacje, które członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego otrzymali o godz. 5 rano. Dzień wcześniej przedstawiciele miejskich służb spotkali się, aby przygotować Szczecin na nadchodzący kryzys pogodowy.



Informacja na ten temat została upubliczniona dopiero podczas porannego posiedzenia komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt Rady Miasta Szczecina.

- Otrzymaliśmy ostrzeżenie o wystąpieniu burz w stopniu III, czyli najwyższym. Spodziewany jest silny wiatr, wiejący z prędkością do 120 km/h, nawalny deszcz - mówiła Agnieszka Bylińska, z-ca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Szczecin.

W przygotowaniu na nadejście nawałnicy, do 7 punktów na terenie Pogodna zostało dowiezionych 450 worków z piaskiem (każdy po 20 kg). Natomiast na teren Krzekowa-Bezrzecza worki - w sumie około 2 tysięcy - będą dostępne w 17 punktach lokalnych, a także w miejscowej przepompowni Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz w siedzibie Straży Miejskiej.

Jednak podtopienia mogą się pojawić również w rejonie ulic: Słowackiego, Niemcewicza, 1 Maja, Dąbrowskiego i Struga. Jak newralgiczne punkty "zalewowe" na mapie miasta wskazywał Mariusz Patyk, dyr. ds. technicznych ZWiK. Jednak według radnych, w stan alertu powinni zostać postawieni również mieszkańcy Pomorzan oraz Podjuch, szczególnie ulic: Granitowej, Metalowej i Karpiej.

Służby dokonują przeglądu drożności odpływów kanalizacji deszczowej oraz ogólnospławnej (ZWiK) oraz sprawdzają drożność rowów melioracyjnych (ZUK). Została zwiększona obsada pogotowia ZWiK, straży miejskiej oraz straży pożarnej, na wypadek konieczności podjęcia szybkich działań interwencyjnych. W pogotowiu są również dwie ścianki przeciwpowodziowe - w razie konieczności o ich użyciu zadecyduje straż pożarna.

Przy zapowiedzi tak intensywnie wiejącego wiatru, można się spodziewać, że będą się łamały drzewa. Stąd apel o zachowanie szczególnej ostrożności na terenach zielonych.

- Na pewno żadnych mieszkańców nie zostawimy bez pomocy - zapowiadają miejskie służby.

A. NALEWAJKO

***

Wcześniejsza informacja

W środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie III stopnia przed burzami, które - tego dnia - mogą wystąpić w całym województwie zachodniopomorskim. Wyładowań atmosferycznych należy się jednak spodziewać w całej zachodniej połowie kraju.

Alert obowiązuje od środy (10 lipca) od godz. 14 do godz. 22.

Prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu miejscami do 55 mm, lokalnie do 80 mm oraz porywy wiatru do około 90 km/h, lokalnie120 km/h. Miejscami grad. Lokalnie możliwa trąba powietrzna.

(ip)

***

Ostrzeżenie trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Można spodziewać się znaczących zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych oraz sytuacje zagrażające życiu. Zalecana jest ostrożność, a także śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

