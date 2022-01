Uwaga, będzie wiało. Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Wydział w Szczecinie ostrzega przed silnym wiatrem w województwie zachodniopomorskim.

Prognozuje się wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 50 do 70 km/h, w porywach do 100 km/h, lokalnie w pasie nadmorskim do 110 km/h, z zachodu i þółnocnego zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w godzinach porannych i przed południem. W głębi lądu silny wiatr rozpocznie się po północy.

Ostrzeżenie stopnia drugiego obowiązuje w niedzielę (16 stycznia) od godz. 21.00 do godz. 16.00 w poniedziałek (17 stycznia).

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska ocenia się na 70 proc.

(m)