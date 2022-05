Utrudnienia na ulicach. Piknik nad Odrą i Marsz dla życia

Mieszko 1

2022-05-06 12:37:17

Mam taką małą podpowiedź dla redaktorów Kuriera. Może by się ktoś zainteresował tym co się dzieje na Mieszka I na wysokości IKEA. Pobocze drogi rozkopane, ograniczenie na dwupasmówce do 30 km/h, do którego nikt się nie stosuje, bo to kretynizm. Prac żadnych tam nie ma chyba już dłużej niż pół roku. Zarządca drogi zapomniał o tym odcinku?