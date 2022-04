W ul. Energetyków od niedzieli wahadło dla tramwajów

Od czwartku na gotowych już fragmentach pasów jezdni w obrębie powstającego ronda Portowców przy skrzyżowaniu ulic Energetyków i św. Floriana na szczecińskiej Łasztowni układane są nowe nawierzchnie. Przez weekend z utrudnieniami w przejeździe z powodu zwężeń muszą się liczyć kierowcy. A od niedzieli 10 bm. także w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w tym rejonie zajdą zmiany, w tym zawieszenie na pół dnia kursowania tramwajów na prawobrzeże, a następnie wyłączenie z eksploatacji toru w kierunku centrum.

Składy powrócą, ale odcinek trasy do Basenu Górniczego między mostami Długim i Portowym przez najbliższe miesiące pokonywać będą jednym torem.

Jak informowaliśmy, w najbliższą niedzielę (10 kwietnia) do godz. 12 składami linii 2, 7 i 8 pasażerowie nie dojadą do pętli Turkusowa i stamtąd na lewobrzeże. Od Bramy Portowej w obu kierunkach zastąpią je autobusy linii nr 807. Tramwaje linii 7 i 8 przekierowane będą w tym czasie do pętli przy ul. Potulickiej. Natomiast kursowanie „dwójek” będzie zawieszone. Wyjadą ponownie w niedzielne popołudnie i podobnie jak składy na liniach 7 i 8 ruszą na trasę przez ul. Wyszyńskiego w kierunku prawobrzeża według specjalnych rozkładów jazdy.

Czasy przejazdu tramwajów nieco się zmienią w związku z wprowadzeniem dla nich w ul. Energetyków ruchu wahadłowego po jednym torze, który będzie sterowany sygnalizacją świetlną. Tymczasowo do odwołania pasażerowie nie będą też mogli korzystać ze stałych przystanków „Energetyków” pod estakadami Trasy Zamkowej.

Prace przy urządzaniu nowego rozjazdu torowego na wysokości ronda Portowców z odnogą w stronę ul. Władysława IV potrwają kilka najbliższych miesięcy. Poza nowym układem drogowo-torowym w tym miejscu spółka MTM i zatrudnieni przez nią podwykonawcy mają do przebudowy również fragment istniejącego torowiska wzdłuż samej ul. Energetyków. W bezpośrednim sąsiedztwie mostu Długiego, na wysokości dochodzącej do niej ul. Zbożowej od strony gmachu Izby Celnej mają powstać dodatkowe przystanki w obu kierunkach. Termin ukończenia ich to III kwartał tego roku, czyli najpóźniej we wrześniu. ©℗

Mirosław WINCONEK