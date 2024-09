Utrudnienia na ul. Wilczej. Naprawiają uszkodzone studzienki

Studzienki wymagały naprawy od dłuższego czasu. Fot. ZWiK

W czwartek o godz. 17 rozpoczną się prace związane z naprawą dwóch studzienek ogólnospławnych na ulicy Wilczej. W rejonie prowadzonych robót pracownicy ZWiK będą ręcznie kierowali ruchem, a w godzinach wieczornych ustawiona zostanie sygnalizacja.



- Ruch na ulicy Wilczej jest duży, dlatego prace prowadzone będą po szczycie komunikacyjnym i w nocy. Do naprawienia są zapadnięte studnie w dwóch miejscach za kładką dla pieszych w kierunku centrum miasta- wyjaśnia Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

ZWiK planuje rozpocząć pracę około godz. 17 i ręcznie sterować ruchem do godziny 21, co ma zmniejszyć uciążliwość dla kierowców. Po zakończeniu prac i ułożeniu masy bitumicznej włączone zostaną sygnalizatory. Normalny ruch samochodów przywrócony ma zostać w piątek we wczesnych godzinach porannych.



- Studnie, które naprawiamy wymagają prac od pewnego czasu, jednak nasze działania musiały być skoordynowane z zadaniami drogowców, którzy odtwarzają warstwy nawierzchni w miejscu robót ekipy ZWiK. Firma Strabag ma zaplanowane nocne prace stosunkowo blisko ulicy Wilczej, stąd decyzja o terminie 5 września - informuje Hanna Pieczyńska.

(k)