Mieszkańcy wstrząśnięci śmiercią młodej kobiety. Co się wydarzyło na ul. Wilczej?

Ktoś nakręcił film, na którym widać, jak kobieta wisząca na parapecie okna na 10 piętrze wieżowca próbuje się wspiąć i wrócić do środka. Niestety, mimo dramatycznej walki nie udaje się jej to. Spada. Umiera na miejscu. Autor filmu wrzucił go do internetu, materiał został wielokrotnie skopiowany. Także redakcja „Kuriera" otrzymała informację, że rozpowszechniają go między sobą dzieci! Policja natomiast - poza informacją, że doszło do samobójstwa - nie komentuje sprawy.

31 października trzydziestoletnia kobieta poniosła śmierć w wyniku upadku z 10 piętra. Tragedię mógł obejrzeć każdy - od poniedziałku krąży w sieci nagranie, na którym widać, jak ofiara zwisa z okna, a następnie spada. Wydarzenie zarejestrowali mieszkańcy sąsiedniego wieżowca. Film pokazuje kobietę, która zwisa z okna budynku przy ulicy Wilczej. Wygląda na to, że ktoś wewnątrz próbuje ją wciągnąć, ona sama stara się zaprzeć nogami o ścianę wieżowca, by się podciągnąć. Jej dramatyczna walka o życie kończy się niepowodzeniem. Kobieta spada na dach klatki schodowej. W całym tym zdarzeniu przeraża coś jeszcze - brak

...