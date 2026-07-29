Utrudnienia na ul. Emilii Plater

Fot. Dariusz Gorajski

W związku z pracami drogowymi w ramach przebudowy i modernizacji ulicy Emilii Plater, ulica ta (w kierunku Stoczni Szczecińskiej) w czwartek i piątek (30, 31 lipca) będzie zamknięta dla ruchu samochodowego.

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Na czas zamknięcia wprowadzone zostaną również zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Autobusy linii 53 i 67 pojadą po częściowo zmienionej trasie oraz wyłączone zostaną z obsługi pasażerskiej przystanki „Plac Matki Teresy z Kalkuty” (nr 10712) i „Emilii Plater” (nr 10412). Na zmienionej trasie wykonane zostaną wszystkie kursy obu linii (od pierwszego do ostatniego).

Autobusy linii 53 i 67 od przystanku „Sczanieckiej” (nr 14121) pojadą do przystanku „Stocznia Szczecińska” ulicą Sczanieckiej i 1 Maja, tj. trasą linii 60.

Na trasie objazdu zostaną uruchomione dodatkowe przystanki, wspólne z linią 60: „Fabryka Wody” (nr 19012) oraz „1-Maja Business Park” (nr 17212). (K)

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