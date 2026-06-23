Przebudowa ul. Emilii Plater. Trwają prace sieciowe i ziemne

Zakończenie wszystkich robót związanych z przebudową ul. Emilii Plater planowane jest w 2027 roku. Fot. Dariusz GORAJSKI

Trwa przebudowa ul. Emilii Plater w Szczecinie. Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację drogi wraz z przebudową infrastruktury podziemnej, budową nowych chodników, dróg rowerowych, miejsc parkingowych oraz zagospodarowaniem terenów zielonych. W ramach zadania powstanie również nowy parking.

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– Aktualnie realizowane są prace ziemne i sieciowe – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. – Wykonywany jest kolektor kanalizacji deszczowej. W kolejnych dniach ruszy przebudowa gazociągu. Równolegle trwają prace przygotowawcze na terenie przyszłego parkingu. To jeden z najbardziej wymagających etapów inwestycji, ponieważ obejmuje przebudowę infrastruktury znajdującej się pod jezdnią, od której zależy dalszy przebieg prac drogowych.

Prace prowadzone są etapami, co wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu. Na odcinku pomiędzy ulicami Miedzianą i Firlika wprowadzono zwężenia jezdni i czasowe ograniczenia w ruchu. Zachowany został jednak dojazd do posesji oraz przejazd dla służb ratunkowych i miejskich. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, a komunikacja miejska została dostosowana do aktualnego postępu robót.

W trakcie realizacji inwestycji, jak już informowaliśmy, wykonawcy natrafili także na uszkodzony kanał ogólnospławny oraz pustą przestrzeń pod jezdnią, co wymagało dodatkowych działań zabezpieczających i wpłynęło na organizację ruchu w rejonie prowadzonych prac.

Przebudowa ul. Emilii Plater realizowana jest przez firmę Strabag na zlecenie Szczecińskich Inwestycji Miejskich. Wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 20 mln zł, a zakończenie wszystkich robót planowane jest w 2027 roku.

(dg)

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