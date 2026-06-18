Fioletowa alejka zachwyca. Zakwitła kocimiętka

Spacer alejką to sama przyjemność. Fot. Dariusz GORAJSKI

Podwórko między ulicami Dubois i Emilii Plater w Szczecinie właśnie prezentuje się szczególnie efektownie. Rozległe rabaty kocimiętki są w pełni kwitnienia, a fioletowe kwiaty wypełniły przestrzeń wzdłuż alejek, wokół drzew i przy placu zabaw.

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Nasadzenia zajmują znaczną część terenu, tworząc spójną kompozycję, która wyróżnia to miejsce na tle okolicznej zabudowy. Kocimiętka nie tylko zdobi podwórko, ale także przyciąga pszczoły i inne owady zapylające.

To przykład zieleni, która łączy walory estetyczne z praktycznymi. Dzięki dużej skali nasadzeń zwykłe osiedlowe przejście zamieniło się w przyjemną dla oka przestrzeń, z której codziennie korzystają mieszkańcy tej części miasta.©℗

(dg)

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