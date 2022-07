Urząd Wojewódzki ma nowe biura do spraw cudzoziemców i paszportów

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie otworzył nowe biura dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. A z powodów geopolitycznych jest to wydział niezwykle obciążony.

Nowe pomieszczenia zajmują 330 metrów kwadratowych, znajdują się w miejscu, w którym działała kiedyś restauracja "Bonus Gustus". Remont kosztował 2,9 miliona złotych. 77 procent tej kwoty to pieniądze unijne. Od poniedziałku będzie tu pracowało 16 osób. W nowych biurach klienci nie będą obsługiwani, ale pozwolą one wyprowadzić część pracowników z przestrzeni, które w tej chwili są zatłoczone.

- W ostatnich miesiącach ze względu na pandemię oraz bestialską napaść Rosji na Ukrainę urząd podjął się kilkunastu dodatkowych zadań - informuje wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

- Pracownicy będą mogli w wygodnych warunkach pracować, a rzeczywiście mają co robić, bo, proszę mi wierzyć, liczba dokumentów wpływających do urzędów to zatrważające liczby, tysiące korespondencji różnego rodzaju - dodaje wicewojewoda Mateusz Wagemann. - Obsługa klientów też na tym zyska.

Urząd już następnego dnia po wybuchu wojny na Ukrainie odnotował znaczący wzrost zainteresowania paszportami. Musiał wprowadzić usprawnienia: paszportowe soboty, wydłużone godziny urzędowania. Pojawiły się skargi mieszkańców, że wyrobienie dokumentu jest w Szczecinie trudne. Teraz jednak, zapewnia urząd, wszystkie problemy zostały rozwiązane.

- W tej chwili obsługujemy na bieżąco - deklaruje M. Wagemann. - Nikt nie zostaje z kwitkiem. Co do Ukraińców, to na szczęście ustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy uregulowała status prawny i pobyt tych ludzi na terenie Polski i pozwoliła im pracować bez uzyskania dodatkowych zezwoleń, tym niemniej mamy świadomość, że po upływie okresów ustawowych niewątpliwie przeważająca część obywateli Ukrainy będzie zgłaszać się po kolejne zezwolenia, i tu będzie tutaj obsługiwane.©℗

