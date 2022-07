Urodziny "Metrum". Rokokowo w Różance

Rokokowy klimat zapanował w sobotę w szczecińskiej Różance. Wszystko za sprawą członków grupy "Metrum", czyli miłośników baroku, którzy świętowali swoje pierwsze urodziny.

Członkowie grupy rekonstrukcyjnej "Metrum", która propaguje barokowy styl, zaprezentowali się w strojach z XVIII wieku w ramach Rokokowego Pikniku Różanego. Zaprezentowali tańce dworskie, a przybyłym proponowali naukę tańca, prezentację strojów z epoki, gry i zabawy, inscenizacje oraz pamiątkowe zdjęcia.

"Metrum" to grupa ludzi pasjonujących się kulturą XVIII wieku. Miłością do barokowej estetyki chcą zarażać mieszkańców Szczecina, organizując cykliczne pokazy. Piknik na Różance to nie pierwsze wydarzenie, którego byli inicjatorami. Ponadto, jego członkowie i członkinie – zawsze w stylowych, historycznych strojach – angażują się w życie społeczne i kulturalne Szczecina, uczestnicząc między innymi w Nocy Muzeów czy Zamkowych Wieczorach Książęcych. Ze swoimi inicjatywami podróżują również do innych miejscowości w regionie, kraju i za granicą.

(t)