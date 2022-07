77. urodziny Szczecina. Atrakcji nie zabraknie

Czy można eksportować, wypożyczyć Krystka do innego miasta? On już tyle dobrego zrobił nam w mieście, że chętnie byśmy sobie odpoczęli i przypomnieli sobie co to normalność! Może udałoby się wtedy odbudować trochę?

Warto poczytać historię kto i w jaki sposób sprawił że Szczecin jest polskim miastem o 1945 roku. W myśl nieograniczonej miłości do braci z Ukrainy ja bym tego święta nie zalecał celebrować bo to Żukow i Stalin za tym Szczecinem optowali.

Ważne święto ale rola prezydenta miasta to zarządzanie. To ważniejsze niż krojenie tortu

Do roboty!

Zamiast bawić się w urodziny , przebierz koszule, zakładaj gumiaki i z tymi z rady nadzorczej zwiku (min.Soską i spółka ) bierzcie się za czyszczenie studzienek, które nie odprowadzają wody. Musisz mieć świadomość, że ludzie gardzą wami i was nienawidzą. Za to co robicie i za wasz paskudny styl. Zamiast lansu, wez się do uczciwej roboty z tymi którzy za to odpowiadają i biorą kesz!!