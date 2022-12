Uniwersyteccy bibliotekarze prowadzą zbiórkę dla dzieci. Można się przyłączyć

Uniwersytet Szczeciński zaangażował się w cykliczną akcję „Bibliotekarze dzieciom”. W tej edycji pomoc będzie kierowana do młodych ludzi z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Zbiórka trwa do 16 grudnia.

– Dary zostaną przekazane jednemu z ośrodków Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie – opowiada Danuta Stawińska z Biblioteki Ekonomicznej, koordynatorka akcji. – To piętnaścioro dzieci. Dlaczego wybraliśmy właśnie taki ośrodek? Nie wszyscy możemy mieć genetyczne szczęście, aby być intelektualnie sprawni. Te dzieci nie będą. To w pewnym sensie przeciwwaga dla świata naukowego. Myślę, że jest to też lekcja pokory dla nas, pracowników uniwersytetu.

Dary może pozostawić każdy z nas w którejś z kampusowych bibliotek największej uczelni w regionie. Wypożyczalnie działają przy ulicach Cukrowej / Krakowskiej, Mickiewicza, Narutowicza, przy al. Piastów. Jest jeszcze główna biblioteka US – przy ul. Tarczyńskiego. W każdym z tych miejsc znajdują się ozdobne torby na dary. Możemy też przekazywać je bezpośrednio pracownikom biblioteki.

– Zbieramy kosmetyki, słodycze, zabawki, wszystko, o czym mogłyby marzyć dzieci – informuje Danuta Stawińska.

Zbiórka to wspólna inicjatywa US oraz bibliotekarzy Koła nr 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W poprzednie edycje angażowały się inne szczecińskie uczelnie. ©℗

(as)