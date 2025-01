Umiarkowanie optymistyczny początek roku. Podsumowali policjanci i strażacy

Fot. KMP Szczecin

Dość optymistyczny początek roku w naszym regionie. Bez większych kryminalnych zdarzeń, a też bez drogowych wypadków - sylwestrową noc podsumowują szczecińscy policjanci. Nie doszło na szczęście do poważnych pożarów, ale ogień pojawiał się w wielu miejscach m.in. za sprawą nieodpowiedzialnego używania fajerwerków.



W szampańską noc wiele się dzieje. Jednak nie zawsze tylko o dobrą zabawę chodzi. Podczas towarzyskich imprez, bali, w świetle wybuchających fajerwerków zdarzają się też wypadki, wymagające interwencji służb porządkowych i ratowniczych.

Szczecińscy policjanci byli przygotowani na wszelki rozwój zdarzeń.

- Naszym celem było zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zabaw, użytkownikom dróg oraz mieszkańcom, którzy spędzali ten czas w domach. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom prewencyjnym i kontrolnym, funkcjonariusze skutecznie reagowali na potencjalne zagrożenia oraz minimalizowali liczbę niebezpiecznych zdarzeń - informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Policjanci interweniowali blisko 240 razy.

- Sylwester w Szczecinie minął bez poważniejszych wydarzeń kryminalnych. Na drogach naszego miasta nie doszło do wypadków, a liczba ujawnionych kierujących na podwójnym gazie też jest niższa niż rok temu - dodaje oficer rasowy KMP w Szczecinie. - Tradycyjnie, sylwestrowym priorytetem jest bezpieczeństwo użytkowników dróg. W całym Szczecinie na drogach policjanci przeprowadzali kontrole trzeźwości oraz prędkości. Niestety, w Nowym Roku, do godz. 9, ujawnili 4 nieodpowiedzialnych kierowców, którzy zdecydowali się prowadzić pojazdy, będąc pod wpływem alkoholu czy też środków odurzających. Cały czas apelujemy o rozsądek na drodze i przestrzeganie obowiązujących przepisów. Wracajmy bezpiecznie do domu!

Noworoczne fajerwerki to nie tylko swoista eksplozja radości, ale także ogień, nad którym trudno zapanować. Co niestety ma przełożenie na statystyki pożarników. Z podsumowania sylwestrowych interwencji zachodniopomorskich strażaków wynika, że tylko tej jednej wyjątkowej nocy w regionie doszło do 98 pożarów oraz 29 miejscowych zagrożeń, wywołanych m.in. nieodpowiedzialnym używaniem fajerwerków.

- Najwięcej pożarów stanowiły śmietniki - 51, poza tym odnotowaliśmy 7 pożarów w obiektach mieszkalnych oraz 5 pożarów pojazdów. Najwiecej zdarzen miało miejsce w powiecie szczecińskim (26), koszalińskim (14), stargardzkim (11) - wskazuje asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Najważniejsze, że we wszystkich tych zdarzeniach nie odnotowano osób poszkodowanych i ofiar śmiertelnych.

Warto jednak dodać, że aż 14 wezwań do pożarów w regionie było fałszywych.©℗

A. NALEWAJKO