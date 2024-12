Trzynastomiesięczne dziecko w szpitalu. Czy zostało pobite? (akt. 1)

Szpital w Nowogardzie

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia do szpitala w Nowogardzie trafiło ze śladami pobicia 13-miesięczne dziecko. Pracownicy szpitala natychmiast powiadomili policję. Na razie nie wiadomo, czy doszło do znęcania się nad chłopcem. Sprawę przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Gryficach. Matka dziecka została zatrzymana.



Zawiadomienie o podejrzeniu użycia przemocy wobec dziecka trafiło w Boże Narodzenie od lekarzy z SPSR w Nowogardzie. Obecnie chłopiec nadal przebywa w nowogardzkim szpitalu.

- Zdarzenie miało miejsce w pierwszym dniu Świąt Bożego Narodzenia. W godzinach wieczornych do szpitala w Nowogardzie przyjechał ojciec z dzieckiem. Zgłosił się do lekarza punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej celem zbadania dziecka ze względu na podejrzenie zapalenia dróg oddechowych. Po wstępnym badaniu lekarz zakwalifikował dziecko na oddział pediatryczny. Stwierdził on jednak także, że na ciele dziecka są widoczne obrażenia skórne. O tym fakcie poinformował policję. Dziecko nadal przebywa w szpitalu, ale nie z powodu wspomnianych obrażeń, lecz innych dolegliwości - powiedział Kazimierz Lembas, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala w Nowogardzie.

O skomentowanie zdarzenia poprosiliśmy oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie mł. asp. Natalię Gogoszę.

- Policjanci z komisariatu w Nowogardzie dwudziestego piątego grudnia br. przyjęli zawiadomienie o możliwości stosowania przemocy fizycznej wobec 13-miesięcznego dziecka przez jego matkę. Funkcjonariusze po wykonaniu niezbędnych czynności, materiały w sprawie przekazali do Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, która to jest jednostką prowadzącą. Materiały zostały przekazane zgodnie z właściwością miejscową popełnionego czynu – czytamy w odpowiedzi.

W piątek po południu gryficka policja poinformowała, że w związku ze sprawą zatrzymana została matka dziecka. Trwają policyjne czynności z jej udziałem.

Sprawą podejrzenia pobicia malucha żyje nie tylko personel szpitala, ale również lokalna społeczność. Na terenie szpitala pojawiły się media. ©℗

Tekst i fot. Jarosław Bzowy