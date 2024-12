Kable i złodzieje. Obywatelska postawa kierowcy [GALERIA]

Nieobojętność jednego z kierowców doprowadziła do zatrzymania czterech złodziei kabli na ul. Kolumba w Szczecinie. Fot. KMP Szczecin

Kradli kable z budowy. Jeden z kierowców nie odwrócił wzroku. Dzięki temu czteroosobowa szajka złodziei została zatrzymana przez szczecińską policję - dosłownie - na „gorącym uczynku".

Wprawdzie ul. Kolumba została udostępniona dla ruchu kołowego, ale nadal jest placem budowy z licznymi utrudnieniami dla pieszych. Właśnie ten fakt postanowili wykorzystać złodzieje: na odcinku pomiędzy ul. Kolumba a Nadodrzańską zaczęli wyciągać kable zagłębione w ziemi, ale nadal nieosłonięte chodnikiem.

Działanie mężczyzn przyciągnęło uwagę jednego z kierowców. O podejrzanym zachowaniu sprawców powiadomił policję.

- Dzięki obywatelskiej postawie kierowcy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, w wieku 42 i 46 lat, z wózkiem załadowanym skradzionymi kablami. Chwilę później, na pobliskim przystanku tramwajowym, zauważyli dwóch kolejnych sprawców, w wieku 39 i 41 lat, którzy również mieli przy sobie pocięte kable. Wszyscy zatrzymani zostali przewiezieni do Komisariatu Policji Szczecin Śródmieście Funkcjonariusze będą teraz szczegółowo wyjaśniać udział mężczyzn w kradzieży oraz ustalać straty, jakie spowodowali - relacjonuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie i dodaje: - Apelujemy do wszystkich mieszkańców o informowanie służb o podejrzanych zdarzeniach, które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w naszym mieście. ©℗

(an)