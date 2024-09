Ulotki przeciwko zmianom w SPP. Konsultacje wciąż trwają

Na klatkach schodowych w Szczecinie ktoś porozwieszał ulotki wzywające do protestu przeciwko planowanym zmianom w systemie parkowania. Kartki z informacjami i mapką SPP pojawiły się głownie w centrum przy ul. Chodkiewicza, Ściegiennego, Żółkiewskiego, Bema. Osoba, która zadała sobie trud przyklejenia ich do drzwi kamienic, jednak się na nich nie podpisała, a informacje - co zweryfikowała już spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne - są nieprawdziwe, poza jedną: o społecznych konsultacjach w w sprawie SPP.



Każdy mieszkaniec Szczecina ma prawo wypowiedzieć się w sprawie nowej koncepcji SPP, ale na podstawie rzeczywistych propozycji zmian w parkowaniu, a nie nieprawdziwych tez z ulotki, którą zatytułowano: „Zmiany w SPP, Ogłoszenie konsultacji społecznych”.

- Jedyną prawdziwą informacją jest ta o konsultacjach. Reszta to zestaw kłamstw, półprawd i manipulacji - zauważa Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spólki NiOL, która zarządza systemem parkowania w stolicy Zachodniopomorskiego.

Pierwsza z nich dotyczy zwrotu „Chcą zrobić: Parkowanie płatne we wszystkie dni tygodnia od 8 do 22", choć wiadomo, że za parking w strefie trzeba zapłacić wyłącznie od poniedziałku do piątku i to w godzinach od 8 do 17 i nic w tej kwestii ma się nie zmienić. Nowa koncepcja zakłada jednak, że płatny będzie parking na Starym Mieście, między ulicami Tkacką a Mściwoja i Panieńską, czyli tam gdzie dziś SPP nie obowiązuje. Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, o ile powstanie, ma być płatna we wszystkie dni tygodnia od 8 do 22.

Z prawdą niewiele ma wspólnego kolejny zwrot zawarty w ulotkach: „Chcą zrobić: stawka za pierwszą godzinę parkowania 8 zł Jest: stawka za pierwszą godzinę parkowania 3,6 zł.”

- Stawka za pierwszą godzinę parkowania w SPP faktycznie wynosi obecnie 3,6 zł, ale proponowana nowa cena to 4,4 zł, a nie 8 zł, jak piszą anonimowi manipulatorzy - ripostuje Jachim. - Stawka 8 zł dotyczy Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, gdzie do niedawna na PPN Orła Białego godzina postoju kosztowała 6 zł.

W błąd wprowadza także inne stwierdzenie anonimowego ulotkarza: „Chcą zrobić: mieszkańcy ŚSPP mają prawo do abonamentu rocznego w cenie 500 zł. Jest: mieszkańcy ŚSPP mają prawo do abonamentu rocznego w cenie 360 zł.” Rzeczywiście, miejscy radni będą musieli zadecydować o podniesieniu ceny rocznego abonamentu mieszkańca z 360 zł na 500 zł, bo o takiej kwocie mówi nowa koncepcja SPP, ale już nieprawdziwe jest stwierdzenie, że obecnie mieszkańcy ŚSPP płacą 360 zł, ponieważ... Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania jeszcze w ogóle nie istnieje.

Nieprawdą jest także stwierdzenie, że „Chcą robić: zmiana strefy z żółtej na czerwoną.”, bo propozycja dotyczy tylko części ulic i ewentualnej zamiany podstrefy żółtej na podstrefę czerwoną.

Ulotka wzywa: „Bądźmy razem przeciwko wyzyskowi" i kończy się apelem do kierowców: „Zaprotestuj!" My dodajemy, ale wcześniej zapoznaj się z prawdziwymi propozycjami zmian i skorzystaj ze swojego głosu w konsultacjach społecznych. Swoją opinię o nowym systemie parkowania można już od ponad tygodnia wyrazić na stronie konsultuj.szczecin.pl - konsultacje potrwają do 11 października br. Komentarz można zostawić pisząc na adres e-mail: konsultacje@spp.szczecin.pl oraz wrzucając odręcznie spisane uwagi do urny konsultacyjnej, znajdującej się w siedzibie magistratu przy pl. Armii Krajowej 1 - w Wydziale Gospodarki Komunalnej, przed wejściem do pokoju nr 16.

- Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: konsultuj.szczecin.pl - dodaje Wojciech Jachim.

(K)