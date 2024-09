Szczeciński system parkowania do przebudowy. Nowa strefa, droższy postój

Najważniejszą nowością jest pomysł utworzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania na Starym Mieście: między Tkacką a Mściwoja i Panieńską. Fot. Dariusz GORAJSKI

Magistrat planowane zmiany tłumaczy m.in. koniecznością ochrony Starego Miasta przed nadmiarem samochodów. Proponuje więc utworzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. A do tego nowy cennik opłat w SPP, ale też możliwość wyboru nie jednej, a dwóch ulic w abonamencie mieszkańca. Właśnie rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie modyfikacji systemu parkowania w Szczecinie. Głosowanie nad ostateczną wersją projektu uchwały Rady Miasta Szczecin w tej sprawie planowane jest na sesji 29 października.

– Najważniejszą nowością jest pomysł utworzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania na Starym Mieście: między Tkacką a Mściwoja i Panieńską – informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, operatora SPP.

W Śródmiejskiej Strefie Parkowania postój ma być płatny we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 8 do 22. Planowana stawka za pierwszą godzinę parkowania to 8 zł. Mieszkańcy ŚSPP mają mieć prawo do abonamentu rocznego w cenie 500 zł (albo półrocznego za 250 zł), posiadacze abonamentu będą mogli parkować bez dodatkowych opłat na całym obszarze ŚSPP.

– Stare Miasto ze względu na swoje walory architektoniczne, ciasny układ ulic wymaga szczególnej ochrony przed nadmiarem samochodów – dodaje rzecznik. – O ustalenie ŚSPP na Starym Mieście od dawna zabiega Rada Osiedla Stare Miasto, argumentując to tym, że ze względu na atrakcyjność turystyczną (i gastronomiczną) problemy z parkowaniem są tam nie tylko w dni robocze, ale także w weekendy i popołudniami.

Projektowane zmiany dotyczą też granic SPP. I tak – w rejonie Teatru Polskiego proponowane jest uzupełnienie SPP o fragment ul. Montwiłła. Druga zmiana dotyczy obleganej przez pojazdy Bramy Głównej Cmentarza Centralnego – podstrefa żółta objęłaby dodatkowy odcinek ulicy Ku Śłońcu między rondem Pileckiego a Bramą Główną CC). Trzecia zmiana zaś przesuwa granicę SPP na Łasztownię.

Będzie również drożej, jeśli proponowane zmiany zaczną obowiązywać. Poprzednia zmiana cennika SPP była w 2021. Wygląda na to, że czas na kolejną. I tak, postój przez pierwszą godzinę w podstrefie A obecnie kosztuje 3,60 zł, a ma kosztować 4,40 zł. W podstrefie B jest to 2,80 zł teraz i 3,60 zł po podwyżce. Abonament miesięczny ma podrożeć o 60 złotych w podstrefie A (obecnie kosztuje 240 zł) i o 50 złotych w podstrefie B (obecnie to 150 zł). Wzrosnąć też mają stawki opłat zryczałtowanych dla mieszkańców strefy – 6-miesięcznych (ze 180 zł do 250 zł) i 12-miesięcznych (z 360 zł do 500 zł). Wyższa będzie również opłata dodatkowa – wzrośnie z 200 do 400 złotych, ale jeśli zostanie uiszczona w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia zawiadomienia o nieopłaconym postoju, będzie wynosiła 200 złotych.

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w systemie parkowania zostały ogłoszone na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta. Ich podstawą jest prezentacja pt. „Utworzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz inne propozycje zmian systemu parkowania w Szczecinie” (dostępna jest na stronie: konsultuj.szczecin.pl). Zawarte w niej propozycje zmian w SPP opierają się na wynikach badań działania Strefy Płatnego Parkowania wykonanych w latach 2023-2024. Po konsultacjach nowelizacją uchwały o SPP zajmą się komisje Rady Miasta. Głosowanie nad ostateczną wersją projektu planowane jest na sesji 29 października. Konsultacje potrwają do 11 października 2024 roku.

Opinie i uwagi w ramach konsultacji można składać: za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając je na adres e-mail: konsultacje@spp.szczecin.pl oraz w wersji papierowej, wrzucając je do urny konsultacyjnej, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, przed wejściem do pokoju nr 16. ©℗

(sag)

