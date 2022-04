Ulica Ruska na wykończeniu

Mieszkańcy ulicy Ruskiej na szczecińskich Pomorzanach będą mogli w pełni korzystać z wyremontowanej jezdni i chodników. Chodzi o wąski odcinek między skrzyżowaniami z ulicami Frysztacką i Orawską. Na czas robót trzeba go było całkowicie wyłączyć z ruchu. Te utrudnienia powinny skończyć się jeszcze dziś, tj. w środę (20.04) wieczorem.

– Na ten tydzień zaplanowane zostało wykonywanie warstwy ścieralnej na ul. Ruskiej na całym przebudowywanym odcinku od ul. Frysztackiej do ul. Orawskiej. W związku z tym we wtorek 19 kwietnia około godziny 11 nastąpiło jej zupełnie wyłączenie z ruchu pojazdów, a utrudnienia potrwają do środy – późnego wieczora. Jeśli pogoda pozwoli, ulica będzie przejezdna dla mieszkańców od czwartkowego poranka – zapowiadała Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZDiTM, w oficjalnym komunikacie rozesłanym do mediów tuż przed świętami.

W ramach zadania realizowane są tam przebudowa i remont nawierzchni jezdni. Prace polegały również na poszerzeniu pasów chodników z obu stron jezdni do 2 m i wymianie na nową ich nawierzchni. W tej części, gdzie znajdują się garaże, również jezdnia stała się szersza, a trylinkę zastąpiła kostka betonowa. Przebudowane zostały instalacje podziemne, a kolizje z istniejącymi dotąd sieciami usunięte. Przebudowana została tam m.in. sieć wodociągowa.

Aktualnie w wykopach na wysokości skrzyżowania z ul. Frysztacką na ukończeniu są ostatnie prace w ziemi przy sieciach. Do ułożenia pozostają wciąż jeszcze także nowe nawierzchnie w pasach chodników po obu stronach jezdni.

Wykonawcą prac zaplanowanych do realizacji na cztery miesiące jest spółka MDB. Ich koszt powinien zamknąć się w kwocie nieco ponad 1 mln 387 tys. zł. ©℗

(M)