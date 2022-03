Bez remontu i przejść dla pieszych. Okulickiego znów musi czekać

Zła wiadomość dla mieszkańców Gumieniec oraz kierowców korzystających z ul. Okulickiego w Szczecinie. Nie ma szans, by w najbliższym czasie pojawiła się tam nowa nakładka asfaltowa. Nie uda się też poprawić bezpieczeństwa, wyznaczając dodatkowe przejścia dla pieszych. Zabiega o to Rada Osiedla i miejska radna Agnieszka Kurzawa.

- Rada Osiedla Gumieńce od lat ubiega się o wprowadzenie tylko przejść dla pieszych, ze względu na to, że i tak w najbliższych latach nie ma szans na przebudowę ulicy Okulickiego - przypomina radna Kurzawa. - W związku z tym, że nowy projekt stałej organizacji ruchu drogowego, którego przedmiotem jest wyznaczenie przejść dla pieszych na ulicy Okulickiego, jest przygotowywany, proszę o informacje, ile przejść dla pieszych zostanie wykonanych w ramach tego zadania, przy jakich skrzyżowaniach powstaną te przejścia - mowa tu o odcinku od ulicy Spiskiej do granic miasta Szczecin oraz czy jest szansa, aby przed wprowadzeniem stałej organizacji ruchu drogowego wykonać naprawę nawierzchni jezdni, w szczególności na odcinku od ul. Spiskiej i Wrocławskiej do ul.

