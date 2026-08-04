Ulica Emilii Plater zamknięta dla samochodów w kierunku stoczni

Fot. Anna Gniazdowska

W związku z pracami drogowymi w ramach przebudowy i modernizacji ulicy Emilii Plater w dniach 5–7 sierpnia zostanie ona zamknięta dla ruchu samochodowego w kierunku Stoczni Szczecińskiej – poinformował we wtorek Krzysztof Ufland z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

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Na czas zamknięcia nastąpią zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej.

Autobusy linii 53 i 67 pojadą po częściowo zmienionej trasie. Z obsługi pasażerskiej wyłączone zostaną przystanki: „Plac Matki Teresy” (nr 10712), „Emilii Plater” (nr 10412) i „Antosiewicza” (nr 16511). Na zmienionej trasie wykonane mają być wszystkie kursy tych linii.

Autobusy obu linii od przystanku „Sczanieckiej” (nr 14121) do przystanku „Stocznia Szczecińska” pojadą ulicami Sczanieckiej i 1 Maja, tj. trasą linii 60. Na trasie objazdu zostaną uruchomione dodatkowe przystanki, wspólne z linią 60: „Fabryka Wody” (nr 19012) oraz „1 Maja Business Park” (nr 17212).

Dodatkowo w pierwszym dniu zamknięcia ulicy odbędzie się też przejazd techniczny autobusu przez Plac Matki Teresy z Kalkuty.

- W środę 5 sierpnia w godzinach 8:00–12:00 prosimy o nieparkowanie pojazdów po obu stronach ulicy, zarówno na jezdni, jak i na chodniku. Pozostawione samochody mogą uniemożliwić bezpieczny przejazd autobusu - przekazała Marta Kufel z Urzędu Miasta Szczecin.

(k)

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