Samorządowcy jednoczą siły. Zapowiadają walkę w wyborach

W naszym województwie oficjalnie zainaugurowano Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski, który powstał pod koniec ubiegłego roku, zrzeszając marszałków województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Prezesem Ruchu jest prezydent Sopotu - Jacek Karnowski, który w czwartek (21 kwietnia) przyjechał do Szczecina.

Cztery plagi

Zrzeszeni w Ruchu samorządowcy zapowiadają walkę w wyborach, a swoich przedstawicieli chcą mieć zarówno w Sejmie, jak i w sejmikach wojewódzkich.

- W ostatnich latach samorządy spotkały cztery olbrzymie plagi: plaga pandemii, plaga centralizacji i niezrozumienia zasad pomocy przez obecne władze państwowe, plaga inflacji i plaga wojny. Musimy sobie z tym wszystkim dać radę, dlatego postanowiliśmy skupić siły i razem działać - mówił Jacek Karnowski na czwartkowej (21 kwietnia) konferencji prasowej. - Mamy sześć postulatów samorządowych, które chcemy, by zostały jak najszybciej uruchomione, kiedy wygramy wybory. A wierzę, że wygramy. Jako samorządowcy przede wszystkim musimy sobie poradzić ze sprawą uchodźców. Żeby dać sobie radę, z pomocą tej ogromnej energii mieszkańców oraz organizacji pozarządowych, spotkamy się 8 i 9 maja we Wrocławiu. Tam prezydent miasta organizuje okrągły stół dotyczący właśnie sprawy uchodźców. Wezmą w nim udział organizacje pozarządowe, pracodawcy, organizacje międzynarodowe, wyższe uczelnie. Zaprosiliśmy też rząd, bo nie wyobrażamy sobie, by na takim ważnym spotkaniu nie było rządu.

"My samorządowcy zrobiliśmy więcej niż mogliśmy"

Główne problemy, jakimi będzie zajmować się Ruch to: demokratyczna szkoła, zielony samorząd, nasze zdrowie, fundusz rozwoju polski lokalnej, wspólnoty o sobie oraz stabilne budżety samorządów.

- Kiedy za naszą wschodnią granicą rozpętało się piekło wojny, my samorządowcy ruszyliśmy z pomocą jako pierwsi. Nie czekaliśmy na rozporządzenia i specustawy czy na to, co przekaże nam rząd. My i nasi mieszkańcy zaczęliśmy pomoc uchodźcom, zaczynając od podstawowych rzeczy, czyli dachu nad głową, zapewnienie wyżywienia, aż po miejsca w szkołach i przedszkolach i pomoc psychologiczną. Doszliśmy jednak z mieszkańcami do momentu, kiedy w 57 dniu wojny możliwości mieszkańców i organizacji pozarządowych zaczynają się pomału wyczerpywać - podkreślała na konferencji Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu, członek Rady Programowej Ruchu. - W Kołobrzegu zaczynamy się przygotować do sezonu letniego, co oznacza, że za chwilę przyjadą do nas tysiące turystów. Zatem ci mieszkańcy, którzy wyciągnęli pomocną dłoń do uchodźców i goszczą ich w swoich hotelach i pensjonatach, będą musieli podjąć pracę zarobkową. Zatem coraz częściej do drzwi Urzędu Miasta pukają uchodźcy, którzy musieli wyprowadzić się z tych miejsc, w których dotychczas przebywali. Do pana wojewody kierowałam pytania, co będzie, kiedy uchodźcy przestaną mieć dach nad głową, ale nie dostałam odpowiedzi. Jednym rozporządzeniem rządowym, którym zdecydowano o możliwości zwiększenia ilości dzieci w grupach przedszkolnych, nie rozwiązano sprawy. Bo przedszkola nie są z gumy. Dopóki kobietom z Ukrainy nie zostaną zapewnione miejsca dla ich dzieci w przedszkolach, one nie mogą podjąć pracy. My samorządowcy zrobiliśmy więcej niż mogliśmy. Ale doszliśmy do takiego momentu, że ciężko nam będzie dalej pomagać.

- Już zaczynamy słyszeć o tym, że te 40 złotych ma się skończyć (osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy otrzymają świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy - przyp. red.), nie wiadomo jak będzie z finansowaniem pomocy uchodźcom, nie wiadomo co z nostryfikowaniem dyplomów obywateli ukraińskich, by mogli pracować w swoich zawodach. Jest mnóstwo niewiadomych, które spadają na nas - dodał J. Karnowski.

(MON)