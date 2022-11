Ul. Bałuki i okolice pl. Zgody lepiej omijać

W związku z trwającymi pracami przy przebudowie śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie zmianie od wtorku (22 listopada), uległa organizacja ruchu w okolicy placu Zgody i na odcinkach przyległych do nich ulic. Wykonawca inwestycji rozpoczął tam właśnie kolejny etap robót. Z uwagi na ich charakter i zakres nie było możliwe utrzymanie pełnej przejezdności przez ten rejon jak to miało miejsce do tej pory.

Reorganizacja ruchu oznacza, że teraz samochodami kierowcy już nie wjadą z pl. Zgody w ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i nie wyjadą na tenże pl. Zgody z ul. Księcia Bogusława X, nadjeżdżając od strony ul. Andrzeja Małkowskiego. Ograniczenia w ruchu czekają ich także przy dojeździe do placu od strony ul. Edmunda Bałuki.

Warto zatem patrzeć ze szczególną uwagą na wprowadzane oznakowanie i nie jechać na pamięć. A najlepiej omijać przez kolejne tygodnie ten fragment śródmieścia. Korzystać z zalecanych objazdów.

Na odcinku ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego wprowadzony został dwukierunkowy ruch, by umożliwić dojazd do posesji od skrzyżowania z ulicą bł. Królowej Jadwigi. A auta jadące ul. Andrzeja Małkowskiego obowiązuje teraz nakaz jazdy w prawo do skrzyżowania z ul. Bolesława Krzywoustego.

Dodatkowe utrudnienia i blokady w obrębie pl. Zgody.

Od wtorku (22 bm.) kierowcy nie dojadą do niego od ulicy Księcia Bogusława X i nie przedostaną się nim do wjazdu w ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Jedyną teraz relacją, którą odbywa się ruch kołowy, jest ta od ul. Edmunda Bałuki.

Kierowców mogą jednak mylić znaki ustawione przed skrzyżowaniem z ul. Śląską, które informują, że ul. Edmunda Bałuki jest aktualnie ślepa. Jak zaobserwowaliśmy, popołudniem kierowcy wjeżdżają w nią mimo ostrzeżenia oraz jadą dalej mimo ustawionego od strony deptaka znaku zakazu ruchu.

Przeciskają się w wąski nowy fragment jezdni w alei Wojska Polskiego, którym dojeżdżają w okolice skrzyżowania z ul. Jagiellońską. Co powoduje spore korki i przy okazji utrudnia przejazd autobusom linii 86. ©℗

