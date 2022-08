Jazda z przeszkodami

Przebudowa ulic na szczecińskim Międzyodrzu, głównie na Łasztowni, skutecznie przyblokowała znów w ostatnich dniach ruch samochodów. Kierowcy muszą tkwić cierpliwie w korkach, by móc dotrzeć z centrum na prawobrzeże trasą od Bramy Portowej przez most Długi i Basen Górniczy. Ciasno jest już od czwartku wzdłuż ul. Energetyków, gdzie na obu jezdniach równocześnie ruszyło asfaltowanie sfrezowanej w większości starej nawierzchni. I będzie tak do przyszłego tygodnia. Ponownie na szykany zmotoryzowani natykają się też na Estakadzie Pomorskiej. Na tej ostatniej z utrudnieniami trzeba się liczyć tylko do tego weekendu - do soboty.

Przypomnijmy, że już sam dojazd w okolice mostu Długiego jest teraz ograniczony. Nadjeżdżający od Bramy Portowej mają do dyspozycji tylko jeden z trzech pasów ruchu - ten środkowy. Nieczynny pozostaje nadal prawoskręt prowadzący do rozkopanego odcinka ul. Nabrzeże Wieleckie, a od minionej niedzieli barierkami odseparowany jest także skrajny pas jezdni od lewej strony, przyległy do przystanku.

To dodatkowe zwężenie dotyczy także odcinka pasa jezdni z torowiskiem na moście, na którym rozłożone zostały kable systemu sterowania ruchem tramwajów na przesuniętym bliżej niego wahadle w ul. Energetyków. Kiedy do tej ostatniej kierowcy już dotrą muszą też zwolnić, bo tam z kolei, aż za rondo Portowców, a dokładniej do estakad Trasy Zamkowej drogowcy rozpoczęli wylewać nowy asfalt jednocześnie na obu nitkach jezdni.

Kierowcy powinni też uważać na ul. Gdańskiej na nitce wyjazdowej Estakady Pomorskiej. Tam już w czwartek od rana do połowy długości z ruchu wyłączony był jej prawy pas. A jutro (sobota, 6 bm.) z uwagi na prace związane z układaniem mas bitumicznych na przebudowywanej nadal jezdni wspomagającej poniżej wiaduktu, zamykane będą dwa pasy ruchu ul. Gdańskiej. W pierwszej kolejności w godzinach porannych na wysokości przejścia dla pieszych przy przystanku tramwajów „Parnica nż". Natomiast po południu przy budynkach Poczty Polskiej. Zmiany będą wprowadzane dynamicznie, w zależności od postępu prac budowlanych.

A w najbliższy poniedziałek, 8 sierpnia, kierowców czeka jeszcze jedna z serii drogowych niespodzianek - korekta dotychczasowej organizacji ruchu na ulicach wokół terenów portowych. Wprowadzona zmiana ma polegać na tym, że do portu dojazd będzie odbywał się ul. Władysława IV, Bytomską, Rybnicką, Kujota, Logistyczną z możliwością wyjazdu z niego ul. Hryniewieckiego do ul. Gdańskiej lub ulicami Bytomską i Władysława IV w kierunku ul. Energetyków. ©℗

(M)