Ciężkie dwa tygodnie dla kierowców. Częściowe i całkowite blokady na Międzyodrzu

Od dziś (poniedziałek 26 września) przez blisko dwa tygodnie w różnych punktach przebudowywanego układu drogowego w rejonie ulicy Energetyków i ronda Portowców w Szczecinie prowadzone będą prace związane z układaniem na jezdniach warstwy ścieralnej nawierzchni. To oznacza dla kierowców tymczasowe utrudnienia w ruchu. A w ostatni dzień września, czyli w najbliższy piątek, tramwaje na prawobrzeże i z powrotem znów kursować mają normalnie po właściwych torach w obu kierunkach. Zniknie stamtąd urządzone dla nich od mostu Długiego wahadło.

– Wykonanie tych zaplanowanych prac uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Roboty drogowe będą etapowane. To oznaczać będzie zamykanie dla ruchu ulic: Energetyków, Zbożowej, Władysława IV, Celnej, św. Floriana, Bulwaru Gdańskiego i Śląskiego, Bytomskiej. Tam gdzie to będzie konieczne, zachowany zostanie dojazd do firm. W niektórych rejonach ruch kołowy może być również kierowany ręcznie – zapowiada Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. – Te prace nie będą miały jednak wypływu na funkcjonowanie komunikacji w tym rejonie.

Na początek kierowcy powinni się spodziewać ponownych utrudnień w przejeździe ul. Energetyków w rejonie ronda Portowców. Prace mają być tam prowadzone w godzinach nocnych. A ruch pojazdów będzie odbywać się na wprost dla obu kierunków oraz w prawo ul. św. Floriana dla aut jadących w kierunku centrum. Asfaltowanie obejmie najpierw wyspę ronda, a następnie oba wokół niej pasy jezdni (wewnętrzy, a po nim zewnętrzny).

Od czwartku do piątku (29-30 bm.) drogowcy przeniosą się w rejon nowego ronda w okolicach Lastadii, kóre powstało u zbiegu ulic Zbożowej i Władysława IV, a także przylegającego do niego parkingu. Tam objazd zostanie wytyczony przez ul. Spichrzową. Z czwartku na piątek w godzinach 23.50-5.00 rozpocznie się też demontaż rozjazdów nakładkowych na torowisku tramwajowym. Tym samym przywrócony zostanie od 30 września docelowy ruch tramwajowy po nowym odcinku torowiska na ul. Energetyków.

Z kolei w dniach 1-3 października w godz. 3-4 prace prowadzone będą wzdłuż ulicy Energetyków. Wówczas zostanie ona wyłączona z użytkowania dla aut osobowych. Zachowany zostanie jedynie ruch pojazdów komunikacji miejskiej, możliwy będzie również dojazd do podmiotów znajdujących się w rejonie sąsiadującym z ulicami objętymi robotami. Zalecany objazd w tym czasie al. Niepodległości, pl. Żołnierza Polskiego i Trasą Zamkową.

W dniach 3-4.10. br. asfaltowane będą ulice: Celna, Bytomska i Władysława IV. W związku z tym przejazd nimi będzie całkowicie zablokowany. Podobnie jak na ulicach Bulwar Śląski i Bulwar Gdański 5 października oraz na ul. św. Fłoriana 6 października.

Spółka MTM z Gdyni na ukończenie całej inwestycji w tej części wysp Międzyodrza ma czas do maja przyszłego roku. ©℗

(M)