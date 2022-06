Ukraiński Dom w Stargardzie otwarty

Przy ul. Konopnickiej 16 w Stargardzie otworzył swoje podwoje Ukraiński Dom. Oddano go do użytku w setnym dniu wojny.

Mieszkający w Stargardzie Ukraińcy, w tym także uchodźcy wojenni, mają do dyspozycji ok. 70 m.kw. powierzchni. To świetlica z kuchnią i zapleczem sanitarnym, urządzona w śródmiejskiej kamienicy.

- Dziękujemy serdecznie za wsparcie udzielane naszym rodakom oraz pomoc w przygotowaniu tej świetlicy – mówił w imieniu swoich rodaków Paweł Pałczyński, przewodniczący stargardzkiego koła Związku Ukraińców w Polsce. – Dla każdego drzwi będą tu otwarte.

- Serdecznie dziękuję za stworzenie tu takiego miejsca dla Ukraińców, by mieli się gdzie spotykać – dodał Henryk Kołodziej, honorowy konsul Ukrainy w Szczecinie. – W całej Polsce dzieją się cuda. To kraj chrześcijański i humanitarny. Wasza pomoc jest nieoceniona. Dziękujemy!

Świetlica przy ul. Konopnickiej stała się jednocześnie siedzibą stargardzkiego koła skupiającego Ukraińców. O konieczności jest powstania mówiono w Stargardzie dużo wcześniej, przed putinowską agresją na naszych wschodnich sąsiadów.

- Możemy teraz spokojnie bić ruskich, bo mamy pewność, że nasze rodziny są u was bezpieczne, wsparcie Polski jest gigantyczne – mówił Mirosław Skórka, przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce.

Odnowione pomieszczenia poświęcił ks. Rusłan Marciszak, proboszcz Parafii Greckokatolickiej w Stargardzie. Na otwarcie ukraińskiej świetlicy, które odbyło się w piątkowe popołudnie, przybyli wszyscy poprzedni przewodniczący stargardzkiego koła, skupiającego Ukraińców, a także włodarze miasta i powiatu stargardzkiego, przedstawiciele

miejskich instytucji.

- Stworzenie takiego miejsca w Stargardzie wydawało się oczywiste w kontekście wielokulturowego miasta, jakim stał się Stargard – mówi Rafał Zając, prezydent. – Już wcześniej o tym rozmawialiśmy z przedstawicielami związku. Gdy wybuchła wojna, staraliśmy się zintensyfikować przygotowania do otwarcia tej świetlicy. Część robót remontowych w pomieszczeniach przy ul. Konopnickiej wykonali Ukraińcy.

(w)