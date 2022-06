Mieszkańcy: to marnotrawstwo! Remont ulic Czeskiej i Wileńskiej w Stargardzie budzi kontrowersje

Mieszkańcy ulic Czeskiej i Wileńskiej w Stargardzie przyglądają się postępom remontu, jaki toczy się pod ich oknami i nie wierzą własnym oczom.

- Temat skandalicznie naprawianych ulic Czeskiej i Wileńskiej przez firmę Emulex rozgrzewa mieszkańców do czerwoności już od kilku miesięcy - napisali w liście do naszej redakcji stargardzianie. - Ten remont to jakieś nieporozumienie!

Ulice Czeska i Wileńska są najczęściej używanymi drogami dojazdowymi na os. Chopina. Służą mieszkańcom jako drogi dojazdowe do domu, szkoły, przedszkola, apteki, przychodni, pracy, sklepów. Korzystają z nich też bywalcy stadionu Błękitnych oraz pracownicy i przedsiębiorcy Stargardzkiego Parku Przemysłowego. Są więc mocno uczęszczane. Tymczasem ich remont ciągnie się w nieskończoność. A jakość prac budzi u mieszkańców duże wątpliwości.

- Patrząc na tę technologię jesteśmy daleko za Bangladeszem - komentuje pan Arek, stargardzianin.

Remont ul. Czeskiej trwa od połowy ub.r.

- W sierpniu ub.r. wykopano i wycięto elementy nawierzchni przy odpływach kanalizacyjnych - opowiadają stargardzianie. - Pozostałości

...