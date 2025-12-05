Ukradziona w Norwegii, odzyskana w Świnoujściu

Fot. MOSG

Skradzioną w Norwegii toyotę RAV 4 wartą 200 tysięcy złotych odzyskali w Świnoujściu funkcjonariusze z miejscowej Placówki Straży Granicznej. Zatrzymali też kierującego samochodem Polaka.

Mundurowi ze Straży Granicznej skontrolowali auto, gdy zjeżdżało z promu przybyłego ze Szwecji. W wyniku sprawdzeń pojazdu w dostępnych systemach ustalili, że dane pojazdu figurują w Systemie Informacyjnym Schengen oraz w bazie Interpolu.

Podczas oględzin strażnicy graniczni znaleźli w samochodzie niewielką ilość metaamfetaminy Kierujący toyotą został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Straży Granicznej w Świnoujściu, a pojazd zabezpieczono.

Prokurator Rejonowy w Świnoujściu 4 grudnia przedstawił zatrzymanemu zarzuty dotyczące paserstwa, użycia podrobionych tablic rejestracyjnych oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wobec mężczyzny zastosował tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór Policji i zakaz opuszczania kraju przez okres 3 miesięcy.

Dochodzenie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu pod nadzorem miejscowej Prokuratury Rejonowej.

