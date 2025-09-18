Czwartek, 18 września 2025 r. 
REKLAMA 17 szczecin
REKLAMA

Odzyskali samochód skradziony w Niemczech. Paser w areszcie

Data publikacji: 18 września 2025 r. 17:48
Ostatnia aktualizacja: 18 września 2025 r. 18:04
Odzyskali samochód skradziony w Niemczech. Paser w areszcie
Fot. KPP w Szczecinku  

Policjanci z Barwic przy współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku odzyskali skradzionego na terenie Niemiec forda mondeo o wartości ponad 120 tys. złotych. W związku z tą sprawy do aresztu trafił 46-latek, który usłyszał zarzut paserstwa.

Dzięki międzynarodowej współpracy służb z Polski i Niemiec dyżurny komendy w Szczecinku otrzymał informację o tym, że na terenie gminy Barwice może znajdować się samochód osobowy marki Ford skradziony za zachodnią granicą naszego kraju. Na miejsce skierowani zostali policjanci z Posterunku Policji w Barwicach. Po sprawdzeniu terenu na jednej z działek znaleźli oni skradziony pojazd.

- 46-letni właściciel działki sam zgłosił się do szczecineckiej jednostki na przesłuchanie, a zabezpieczony pojazd trafił na policyjny parking do dalszych czynności procesowych. Odzyskany ford mondeo wkrótce będzie przekazany właścicielowi - informuje asp. szt. Anna Matys, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Szczecinku i najbliższe 3 miesiące 46-latek spędzi w areszcie. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(k)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

17 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję