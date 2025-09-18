Odzyskali samochód skradziony w Niemczech. Paser w areszcie

Policjanci z Barwic przy współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku odzyskali skradzionego na terenie Niemiec forda mondeo o wartości ponad 120 tys. złotych. W związku z tą sprawy do aresztu trafił 46-latek, który usłyszał zarzut paserstwa.

Dzięki międzynarodowej współpracy służb z Polski i Niemiec dyżurny komendy w Szczecinku otrzymał informację o tym, że na terenie gminy Barwice może znajdować się samochód osobowy marki Ford skradziony za zachodnią granicą naszego kraju. Na miejsce skierowani zostali policjanci z Posterunku Policji w Barwicach. Po sprawdzeniu terenu na jednej z działek znaleźli oni skradziony pojazd.

- 46-letni właściciel działki sam zgłosił się do szczecineckiej jednostki na przesłuchanie, a zabezpieczony pojazd trafił na policyjny parking do dalszych czynności procesowych. Odzyskany ford mondeo wkrótce będzie przekazany właścicielowi - informuje asp. szt. Anna Matys, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Szczecinku i najbliższe 3 miesiące 46-latek spędzi w areszcie. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

