Poniedziałek, 22 września 2025 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

Chciał sprawdzić mercedesa przed zakupem. Odjechał i nie wrócił [FILM]

Data publikacji: 22 września 2025 r. 11:06
Ostatnia aktualizacja: 22 września 2025 r. 11:13
Chciał sprawdzić mercedesa przed zakupem. Odjechał i nie wrócił
Fot. KPP w Sławnie  

To miała być zwykła sprzedaż używanego samochodu. Zainteresowany chciał go wcześniej przetestować, ale właściciel mercedesa nie doczekał się jego powrotu z jazdy próbnej.

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w Sławnie. 43-letni mężczyzna umówił się na spotkanie z właścicielem samochodu, który zamierzał kupić. Mężczyzna chciał się przejechać autem, żeby przetestować go przed zakupem. Sprzedający zgodził się na jazdę próbną, ale chwilę potem pożałował swojej decyzji. Niedoszły kupiec odjechał bowiem mercedesem i więcej się nie pojawił. Za samochód, którego wartość została oszacowana na około 5 tys. zł, oczywiście nie zapłacił.

Sprawa została zgłoszona do dyżurnego sławieńskiej komendy policji.

- Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania skradzionego pojazdu. Odnaleźli go już dzień później, na jednym z osiedlowych parkingów w Darłowie. Tego samego dnia, również w Darłowie zatrzymany został odpowiedzialny za kradzież, 43-letni mieszkaniec powiatu goleniowskiego - relacjonuje asp. szt. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

 

Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Dalsze czynności przeprowadzili policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego sławieńskiej komendy, którzy przedstawili mu zarzut kradzieży.

Mężczyzna przyznał się do winy. Sąd Rejonowy w Sławnie zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Za kradzież grozi mu teraz kara pozbawienia wolności do 5 lat. 

(k)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Skończyły Mu się,
2025-09-22 11:55:39
własne środki na życie, więc na zimę do ciepełka i darmowy wikt ! Można ?, można. I jeszcze sobie Mercedesem pojeździł. Dobrze pójdzie to i seks będzie miał za darmo .To zależy do jakiej opcji należy.
Natomiast
2025-09-22 11:45:02
Sławomira Nowaka uznano za niewinnego. Za odbyty areszt musi otrzymać odszkodowanie od państwa - znaczy się ode mnie, od ciebie i od każdego tuskowego leminga. A te miliony znalezione w nodze od biurka Nowakowi do zwrotu?
Podstawy
2025-09-22 11:44:26
Na szczęście dobrze się skończyło, ale jak można być tak naiwnym, aby oddawać komuś samochód na jazdę próbną? Zasada jest taka, że jeśli kupiec chce sprawdzić samochód, to może się przejechać, ale tylko, gdy kieruje właściciel, i to najlepiej, aby właściciel nie był nigdy sam podczas takiego testu - to podstawy bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję