Chciał sprawdzić mercedesa przed zakupem. Odjechał i nie wrócił [FILM]

To miała być zwykła sprzedaż używanego samochodu. Zainteresowany chciał go wcześniej przetestować, ale właściciel mercedesa nie doczekał się jego powrotu z jazdy próbnej.

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w Sławnie. 43-letni mężczyzna umówił się na spotkanie z właścicielem samochodu, który zamierzał kupić. Mężczyzna chciał się przejechać autem, żeby przetestować go przed zakupem. Sprzedający zgodził się na jazdę próbną, ale chwilę potem pożałował swojej decyzji. Niedoszły kupiec odjechał bowiem mercedesem i więcej się nie pojawił. Za samochód, którego wartość została oszacowana na około 5 tys. zł, oczywiście nie zapłacił.

Sprawa została zgłoszona do dyżurnego sławieńskiej komendy policji.

- Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania skradzionego pojazdu. Odnaleźli go już dzień później, na jednym z osiedlowych parkingów w Darłowie. Tego samego dnia, również w Darłowie zatrzymany został odpowiedzialny za kradzież, 43-letni mieszkaniec powiatu goleniowskiego - relacjonuje asp. szt. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Dalsze czynności przeprowadzili policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego sławieńskiej komendy, którzy przedstawili mu zarzut kradzieży.

Mężczyzna przyznał się do winy. Sąd Rejonowy w Sławnie zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Za kradzież grozi mu teraz kara pozbawienia wolności do 5 lat.

(k)