Kradli części z samochodu zaparkowanego na prawobrzeżu Szczecina

Fot. KMP Szczecin

Szczecińscy policjanci zatrzymali trzech młodych mężczyzn podejrzanych o kradzież części z samochodu zaparkowanego na terenie prawobrzeża. Do zdarzenia doszło w nocy, po tym jak funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o podejrzanych osobach kręcących się przy zaparkowanych autach.

Na miejscu mundurowi zastali trzech mężczyzn w wieku od 17 do 19 lat. Cała trójka była nietrzeźwa. Wkrótce na miejsce przyjechali również szczecińscy wywiadowcy, którzy przy jednym z pojazdów znaleźli leżący zderzak i różne przedmioty mogące pochodzić z kradzieży.

Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty związane z kradzieżą. Teraz ich sprawą zajmie się sąd. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(k)