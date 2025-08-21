Czwartek, 21 sierpnia 2025 r. 
Kradli części z samochodu zaparkowanego na prawobrzeżu Szczecina

Data publikacji: 20 sierpnia 2025 r. 14:06
Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2025 r. 14:17
Fot. KMP Szczecin  

Szczecińscy policjanci zatrzymali trzech młodych mężczyzn podejrzanych o kradzież części z samochodu zaparkowanego na terenie prawobrzeża. Do zdarzenia doszło w nocy, po tym jak funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o podejrzanych osobach kręcących się przy zaparkowanych autach.

Na miejscu mundurowi zastali trzech mężczyzn w wieku od 17 do 19 lat. Cała trójka była nietrzeźwa. Wkrótce na miejsce przyjechali również szczecińscy wywiadowcy, którzy przy jednym z pojazdów znaleźli leżący zderzak i różne przedmioty mogące pochodzić z kradzieży.

Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty związane z kradzieżą. Teraz ich sprawą zajmie się sąd. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(k)

Komentarze

Adamuś Democratus
2025-08-20 16:55:13
Ooto patologia bezstresowego wychowania róbtacocheta a matka z ojcem biorą 800+ a brakuje rąk do sprzątania ulic
ślicznotka
2025-08-20 16:18:21
Mężczyźni w wieku 17 - 19 lat? Toż to dzieciąteczka.
Dzięki za info
2025-08-20 15:13:39
dobry pomysł! U mnie na osiedlu stoi kilka takich nie używanych! Wytrzebie im kiszki.
Karol
2025-08-20 14:44:17
Łapy poucinać ...dla przykładu!!! Patologia!

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


