Udawał pracownika banku i wyłudził od seniora 96 tys. zł

Zatrzymany to 39-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego. Jego ofiarą padł 85-letni mieszkaniec powiatu polickiego.

Podał się za pracownika banku i przekonał seniora, że zadba o bezpieczeństwo jego oszczędności. W ten sposób wyłudził od mieszkańca powiatu polickiego 96 tys. zł. Na tym oszust nie poprzestał. Wpadł, gdy próbował wyłudzić od tej samej osoby kolejne pieniądze. Seniorzy wciąż padają ofiarą podobnych oszustw i bywa, że tracą przez to oszczędności całego życia.

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Zatrzymany to 39-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego. Jego ofiarą padł 85-letni mieszkaniec powiatu polickiego. To senior zawiadomił policję, że mężczyzna podający się za pracownika banku oszukał go i wyłudził od niego 96 tys. zł.

Oszusta zatrzymali policjanci Komisariatu Policji w Mierzynie.

- Mężczyzna ten celowo wprowadził mieszkańca powiatu polickiego w błąd co do przeznaczenia środków pieniężnych, podając się za pracownika banku i informując go, iż jest to specjalna operacja banku mająca na celu zatrzymanie oszustów i zabezpieczenie środków pieniężnych - informuje sierż. Kornelia Staniszewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Policach. - Dzięki zastosowanej socjotechnice polegającej na presji czasu, senior został oszukany.

Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Ustalili rysopis i miejsce pobytu. Zatrzymali 39-latka, gdy próbował wyłudzić od tego samego pokrzywdzonego kolejne pieniądze – tym razem 46 tys. zł. Sprawca usłyszał zarzuty. Za popełniony czyn grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

To kolejny przypadek oszustwa wymierzonego w seniora. Policja przypomina, że przestępcy stale modyfikują swoje metody działania. Tylko od stycznia do września ubiegłego roku w samym Szczecinie wyłudzili od swoich ofiar ponad 1,2 mln zł.©℗

(sag)

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