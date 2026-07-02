Pijany bez prawa jazdy uciekał przed policją pod prąd S6 [FILM]

Fot. zrzut ekranu z policyjnego filmu

Chwilę przed godziną 3:00 w miejscowości Mścice (powiat koszaliński) policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej samochód osobowy marki Peugeot. Jego kierowca zignorował wydawane przez funkcjonariuszy polecenia i rozpoczął ucieczkę w kierunku Koszalina. Niedługo później wydarzenia przybrały jeszcze bardziej niebezpieczny charakter.

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Kierujący wjechał na węzeł Koszalin Północ, a z niego na drogę ekspresową S6. Pojechał jednak pod prąd w kierunku Kołobrzegu, stwarzając śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Każdy kilometr tej niebezpiecznej ucieczki zwiększał ryzyko czołowego zderzenia z prawidłowo jadącymi pojazdami.

Na szczęście policjantom po kilku kilometrach pościgu udało się bezpiecznie zatrzymać uciekający samochód i uniemożliwić dalszą jazdę kierującemu.

- Za kierownicą siedział 32-letni mężczyzna. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał 2,7 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. W samochodzie znajdowała się również 52-letnia pasażerka. Badanie wykazało u niej około 4 promile alkoholu w wydychanym powietrzu - relacjonuje asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Funkcjonariusze zatrzymali obie osoby i doprowadzili je do policyjnego aresztu, a samochód którym jechały, odholowano na strzeżony parking.

32-latek odpowie teraz za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz szereg popełnionych wykroczeń drogowych związanych z wyjątkowo niebezpiecznym sposobem jazdy. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

(k)

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