Sprawca kradzieży dekoracji z grobów zatrzymany. Można odbierać skradzione przedmioty

Fot. KPP w Gryficach

Policjanci z Posterunku Policji w Płotach ustalili personalia i zatrzymali osobę podejrzewaną o kradzież elementów dekoracyjnych z grobów na Cmentarzu Komunalnym w Płotach. Mundurowi odzyskali skradzione przedmioty. Teraz proszą pokrzywdzonych o kontakt i odbiór swojego mienia.

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Do kradzieży zniczy, kwiatów i stroików z grobów na terenie cmentarza dochodziło od października 2025 r. do 18 czerwca br. Sprawą zajęli się policjanci z Płotów, którzy wytypowali, ustalili personalia i zatrzymali osobę podejrzewaną o ten czyn. Udało im się odzyskać także część skradzionego mienia.

W sprawie zarzut grabieży grobów usłyszała jedna osoba. Za to przestępstwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Mundurowi proszą teraz o kontakt i zgłaszanie się po odbiór swojej własności osoby pokrzywdzone. Po odbiór trzeba przyjść osobiście z dokumentem tożsamości na Posterunek Policji w Płotach, ul. Dworcowa 13, tel. 47 78 22 705.

(k)

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