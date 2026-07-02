Pijani rodzice trafili do aresztu, a dziecko do pogotowia opiekuńczego

Fot. KPP w Kołobrzegu

Ponad 2 promile alkoholu w organizmie mieli rodzice, którzy opiekowali się 2-letnim synem. Dziecko trafiło do pogotowia opiekuńczego, a jego rodzice, którzy w trakcie interwencji znieważyli funkcjonariuszy i naruszyli ich nietykalność cielesną, do policyjnego aresztu.

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Dyżurny kołobrzeskiej jednostki przyjął zgłoszenie od świadka, który słyszał głośną awanturę w jednym z mieszkań. Poinformował on, że wywołali ją nietrzeźwi rodzice, którzy chwilę wcześniej mieli wywrócić wózek przed klatką schodową.

Na miejsce skierowano patrol policji. Mundurowi zbadali stan trzeźwości pary. Oboje byli pijani: matka miała 2 promile, a ojciec 2,4 promila alkoholu w organizmie. W takim stanie sprawowali opiekę nad 2-letnim synkiem.

W trakcie interwencji 21-letni ojciec i 19-letnia matka zaczęli szarpać, opluwać i kopać policjantów. Na miejsce wezwano wsparcie. Nietrzeźwych rodziców skuto kajdankami i doprowadzono do jednostki, gdzie trafili do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Kobieta i mężczyzna następnego dnia zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Grozi im za to do 3 lat pozbawienia wolności.

Dziecko trafiło do pogotowia opiekuńczego, a o sprawie nieodpowiedzialnych rodziców poinformowano sąd rodzinny.

(k)

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