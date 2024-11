Uczniowie ze śpiewem i biało-czerwoną na pl. Solidarności [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

W piątek, 8 listopada, o symbolicznej godzinie 11.11 wszyscy uczniowie z polskich szkół w galowych strojach ozdobionych biało-czerwonymi kotylionami wspólnie ze swoimi nauczycielami stają razem, by odśpiewać narodowy hymn. Mazurek Dąbrowskiego zabrzmiał także w wielu placówkach w Szczecinie, zaś na placu Solidarności, wzorem lat ubiegłych, pojawiły się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi, by wspólnie uczcić nadchodzące Narodowe Święto Niepodległości.

„Szkoła do hymnu” to kontynuacja akcji, która rozpoczęła się w 2018 r. Od początku cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Do akcji włączają się nawet placówki polonijne z całego świata. Każda szkoła, a nawet przedszkole, ma własny pomysł na świętowanie, ale najbardziej spektakularnie czyni to od lat Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie.

Uczniowie tej śródmiejskiej podstawówki, jak co roku przemaszerowali ze swojego budynku przy ul. Grodzkiej na pl. Solidarności, by tu na otwartej przestrzeni rozwinąć najdłuższą w Szczecinie biało-czerwoną flagę i w wyjątkowej atmosferze wykonać wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego” oraz inne narodowe pieśni.

– W tegorocznym świętowaniu Dnia Niepodległości na placu Solidarności uczestniczyło niemal 500 uczniów - mówi Joanna Połeć-Trusiuk, dyrektorka SP nr 63. - Wraz ze szkolnym chórem pod batutą naszej utalentowanej i utytułowanej dyrygentki Elizy Nowakowskiej wykonali hymn narodowy, zaśpiewali także inne patriotyczne utwory. Było głośno, radośnie. Dzieci czekają na ten dzień z wielką niecierpliwością, specjalnie się do niego przygotowują.

Co roku przemarsz ulicami Starego Miasta odbywał się już z rozwiniętą flagą, w tym roku moment ten nastąpił dopiero na placu z Aniołem Wolności.

(kel)