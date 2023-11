Szczecinianie pamiętają o Wołyniu [GALERIA]

Cmentarz Centralny w Szczecinie. Pomnik poświęcony ofiarom ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej dokonanego przez ukraińskich racjonalistów.

Szczecinianie w dniu Wszystkich Świętych pamiętają o ofiarach rzezi wołyńskiej, które to do dzisiaj nie doczekały się godnego pochówku z powodu braku zgody ukraińskich władz na ekshumacje. Na dawnych kresach Polski w wyniku masowych mordów dokonanych przez członków UPA wspieranych przez miejscową ludność ukraińską zginęło co najmniej 100 tys. Polaków.

(r)