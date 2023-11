Pamięci Kresowian i ofiar ludobójstwa na Wołyniu

Guma do żucia

2023-11-26 22:43:36

25% pochodzenia kresowego to mniej niż na dolnym Śląsku, czy w Lubuskiem, a porównywalnie z Wielkopolską. Tym samym fałszywy mit zabużan, którzy niby stanowili większość zasiedlających po wojnie nasz region, oficjalnie upada. A jest taki jeden cymbał, który lansuje fałszywą tezę o potomkach niepiśmiennych chłopów zza Buga, którzy niby masowo i większości zasiedlili Pomorze. Jest ich u nas tylu co w Poznaniu i mniej niż we Wrocławiu.