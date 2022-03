Tymczasowe rondo zniknęło z ul. Energetyków. Trwa przebudowa ulic na Łasztowni

W środę, 16 marca, zlikwidowane zostało tymczasowe rondo na ul. Energetyków w Szczecinie, na wysokości jej skrzyżowania z ul. św. Floriana. Nowa reorganizacja ruchu to wstęp do rozpoczęcia kolejnego już etapu przebudowy układu komunikacyjno-drogowego w tej części Międzyodrza, a konkretnie na Łasztowni. Przywrócony został w tym rejonie przejazd dla samochodów obiema nitkami jezdni (od i do mostu Długiego) jak przed rozpoczęciem inwestycji. A drogowcy teraz zajmą się dobudową tam następnego fragmentu tego właściwego ronda im. Portowców w bliskim sąsiedztwie przecinających ul. Eneregetyków estakad Trasy Zamkowej.

- Ruch pojazdów wzdłuż ulicy Energetyków odbywa się na wprost dla obu kierunków. Dla pojazdów jadących w kierunku centrum jest możliwy jest także zjazd w prawo w ul. św. Floriana. Ograniczona została za to możliwość poruszania się w rejonie skrzyżowania ulic Władysława IV i Zbożowej – objazd jest możliwy przez ulicę Spichrzową – tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Prace w rejonie Łasztowni

Wzdłuż ulic Bytomskiej (od jej skrzyżowania z ul. Bulwar Śląski do wjazdu bramą główną na teren zarządu Mirskich Portów Szczecin-Świnoujście) i fragmencie ul. Władysława IV (do wysokości pierwszej z bocznic kolejowych prowadzących na teren PPC Gryf) wylane zostały warstwy bitumiczne nowych jezdni. Teraz trwają tam prace brukarskie przy nawierzchniach chodników Realizowane są również prace brukarskie. Widoczne są pierwsze fragmenty nowego ronda. Wzdłuż pobocza ulicy Energetyków prowadzone są roboty ziemne oraz wodno-kanalizacyjne. Trwa również budowa nowych parkingów pod Trasą Zamkową oraz na placu obok gmachu dawnej Izby Celnej przy ul. Zbożowej.

Równocześnie wykonywane są prace przy wytyczaniu skrajni nowej jezdni wzdłuż samej ul. Energetyków i uzbrajanie jej poboczy w niezbędną infrastrukturę podziemną. Stąd liczne na niemal całej jej długości zwężenia i ograniczenia ruchu do jednego pasa w kierunku mostu Długiego. Te zaczynają się tuż za zjazdem z mostu nad Parnicą w kierunku centrum.

Na plac budowy zwiezione też zostały szyny, krzyżownice i rozjazdy do montażu rozwidlenia torowiska z prawo- i lewoskrętami na wysokości skrzyżowania z ul. św. Floriana, odchodzącego z nowopowstającego ronda. Te będą początkiem odcinka nowej trasy dla tramwajów, które prowadzić ma dalej ul. Władysława IV do przyszłego nowego mostu Kłodnego nad Odrą Zachodnią, który połączy Łasztownię z lewobrzeżem. Teraz wykonywane są tam 32 odwierty przy użyciu specjalnego świdra pod podbudowy słupów trakcyjnych. W kolejnych kilkunastu podobnych wykopach posadowione zostaną podpory, do których mocowane będą później ekrany akustyczne. Te prace zajmą najbliższe dwa do trzech tygodni.

Inwestycję realizuje spółka MTM z Gdyni, ta sama, która przebudowuje aktualnie również inne ulice dojazdowe do szczecińskiego portu oraz śródmiejski odcinek al. Wojska Polskiego. Kontrakt, który obejmuje ulice: Energetyków, Władysława IV, Spichrzową, Zbożową, Celną, św. Floriana, część ulicy Bytomskiej oraz Bulwar Śląski i Gdański, opiewa ponad 76,1 mln zł. Zadanie ma być ukończone do początku maja 2023 roku. ©℗

Mirosław WINCONEK