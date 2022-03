Na ul. Modrej od wtorku kolejne wahadło

Do wprowadzonych już ograniczeń w przejeździe i zwężeń na przebudowywanym odcinku ul. Modrej, od wtorku, 15 marca, dojdzie kolejne utrudnienie. Drogowcy ze spółki Strabag ruszają tam z następnym etapem prac ziemnych. Do tej pory plac robót koncentrował się na jej dolnym odcinku do wysokości skrzyżowania z ul. Wronią. Teraz stanie się nim także ten do skrzyżowania z ul. Nowowiejską. Ruch kołowy na nim w obu kierunkach odbywać się będzie wahadłowo z użyciem tymczasowej sygnalizacji świetlnej.

- Prace budowlane obejmą rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz budowę nowej kanalizacji deszczowej - wyjaśnia Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, która nadzoruje realizację zadania.

Na ul. Modrej, za nowym rondem przy jej skrzyżowaniu z ulicami Szeroką i Władysława Szafera, do połowy jezdnia w kierunku Bezrzecza jest wygrodzona i trwają tam wciąż prace przy nowej infrastrukturze podziemnej oraz wytyczaniu nowym śladem pasów pobocza z chodnikiem i miejscami parkingowymi. Na niewielkim fragmencie nawierzchnie zostały dotąd ułożone albo szykowana jest ich warstwa podbudowy. W innych rejonach aż do skrzyżowania z ul. Wronią samochody i autobusy komunikacji miejskiej pokonują ul. Modrą tylko jednym prowizorycznie wytyczonym pasem rozkopanej starej jezdni. Slalomem, raz jedną, raz drugą stroną, wytyczone zostały również tymczasowe wąskie pasy, po których mogą poruszać się teraz piesi.

W zakres prac na Bezrzeczu na ulicach Modrej i będącej jej przedłużeniem ul. Koralowej wchodzą m.in.: poszerzenie i wykonanie nowych konstrukcji jezdni, urządzenie wzdłuż nich pasów rowerowych, przebudowa wszystkich skrzyżowań i zatok autobusowych. Ponadto przebudowane lub zbudowane zostaną chodniki. Wykonawca robót przebuduje też zjazdy indywidualne i publiczne. W zakres inwestyxcji wchodzą ponadto budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, budowa kanału technologicznego, przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, remont przepustu oraz zagospodarowanie zieleni w granicach zaprojektowanego tam pasa drogowego.

Prace trwają tam już od prawie czterech miesięcy. Trasa położona między coraz bardziej zabudowywanymi terenami, które położone są administracyjnie w części szczecińskiej Bezrzecza, a jednocześnie łączy obszary pobliskcih miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo w obszarze gminy Dobra, gdzie od lat trwa boom na budowę przez deweloperów nowych osiedli mieszkaniowych (od willi przez małe domy, szeregowce po bloki) powinna być ukończona w terminie dwóch lat od zawarcia kontraktu na jej realizację, czyli do października 2023 roku. Strabag wycenił całą inwestycję na ponad 21,3 mln zł brutto. ©℗

(M)