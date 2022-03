Aleja w przebudowie. Drogowcy rozwijają skrzydła

Śródmiejski odcinek al. Wojska Polskiego w Szczecinie drogowcy z gdyńskiej spółki MTM i firm podwykonawczych rozkopali już na całej długości. Z pracami ziemnymi przy układaniu nowych instalacji dotarli zarówno do pl. Zwycięstwa, a teraz przybliżyli się także do pl. Szarych Szeregów. Zerwali także wierzchnią warstwę asfaltu na jezdni na przyległym do niej odcinku ul. Jagiellońskiej od strony al. Piastów. Kierowcy muszą uważać na zwężenia i czasowe zmiany organizacji ruchu. Obejścia wokół wygrodzonego placu przebudowy oznaczają także dłuższe wędrówki w tym rejonie dla pieszych.

Pomiędzy pl. Zgody i ul. Jagiellońską nadal obowiązuje zakaz ruchu. To tam widać też największe zmiany. Aktualnie na tym odcinku kontynuowane są prace związane z budową sieci teletechnicznej oraz oświetleniem. Trwa również układanie płytek chodnikowych, krawężników, a także kostki na fragmentach nawierzchni wytyczonej nowym śladem jezdni. Częściowo uporządkowane zostały też pasy pobocza w tych miejscach, gdzie zachowane zostały stare drzewa. W związku z budową nowego uzbrojenia rozkopany został także pas

