Trzynastolatek na motocyklu bez uprawnień i ubezpieczenia

Fot. KPP w Stargardzie

Trzynastolatek kierował motocyklem bez uprawnień. Jego jednoślad nie był dopuszczony do ruchu i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

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Policjanci ze stargardzkiej drogówki podczas służby na terenie powiatu zatrzymali do kontroli drogowej motocyklistę. Okazało się, że kierującym jest 13-letni chłopiec, który nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem tego typu. Dodatkowo motocykl nie był dopuszczony do ruchu oraz nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Na miejscu interwencji pojawiła się opiekunka prawna nieletniego. Kobieta została ukarana mandatem karnym za udostępnienie pojazdu osobie bez uprawnień.

- Apelujemy do rodziców i opiekunów o rozwagę oraz odpowiedzialność. Udostępnienie pojazdu osobie, która nie posiada wymaganych uprawnień, stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia samego kierującego oraz innych uczestników ruchu drogowego - podkreślają stargardzcy policjanci.

(k)

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