Trzymał arsenał w szopie. Ewakuacja mieszkańców Jasienicy

Na trzy miesiące trafił do aresztu mieszkaniec Jasienicy, który w przydomowej szopie miał spory arsenał. Na czas zabezpieczenia znaleziska przez saperów z 5. Pułku Inżynieryjnego trzeba było ewakuować 7 osób.

Saperzy w polickiej Jasienicy pojawili się we wtorek ok. godz. 10. W jednej z przydomowych szop zabezpieczyli 163 sztuki amunicji z czasów II wojny światowej. Były to m.in. pociski artyleryjskie małego i średniego kalibru, zapalniki i granat. Policja nie ujawnia, w jaki sposób natrafiła na nietypową kolekcję.

- Dostęp do szopy miał tylko ten mężczyzna - informuje mł. asp. Anna Kaźmierska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Policach. - Został zatrzymany.

Na wniosek prokuratury mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Postawiono mu zarzut dotyczący sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. ©℗

