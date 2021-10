Trzydziestometrowy żuraw budowlany przewrócił się na przystani AZS w Szczecinie

Za Głosem Szcz. idąc to napisał że na Marinie,,a Marina jest obok plaży j.Dąbie, a nie napisali że to AZS !

Dick

2021-10-23 16:39:57

Co to za patałach ten od dźwigu , co on okręt podnosił np. podwodny te to są ciężkie. A on jakąś łajbeczkę wyciągał. Źle zabezpieczył dźwig i tera mają kłopot.